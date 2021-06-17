شاهد... الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي إلى السفير المصري في تونس

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس؛ علي تلبية دعوة السفير المصري في تونس إيهاب فهمي على العشاء وبصحبته كل من المهندس خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة وسمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق للبعثة برئاسة جمال جبر.

وقام محمود الخطيب بتوجيه الشكر إلى السفير المصري وطاقم السفارة على الجهود الواضحة التي بذلوها لمساندة الأهلي وتسهيل مهمته قبل مواجهة الترجي بعد غدٍ في ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأهدى رئيس الأهلي درع وعلم النادي إلى السفير إيهاب فهمي، مؤكدًا على تقديره وكل أعضاء البعثة لما قدمه منذ وصول فريق الأهلي إلى تونس.

وكان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.

وحرص إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، على استقبال بعثة الأهلي، وحضور تدريبات الفريق.

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