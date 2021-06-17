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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صبورة السيد: مصر المصدر الأول للعملة الصعبة عالميا بسبب الجاليات المصرية

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد ،عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة صبورة السيد ، عضو مجلس النواب، الدور الكبير الذي بذله المصريين بالخارج، على مدار السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة من دعم للاقتصاد المصري، في صورة تحويلات نقدية، واكبر دليل على ذلك تسجيل  نحو ٢٧،٨ مليار دولار السنة للعام المالي الماضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، و ١٥،٥ مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بنسبة زيادة ١٠٪؜، رغم مرور العالم بجائحة كورونا.

واكدت السيد، خلال البيان الصادر لها، ان دعم الجاليات المصرية في الخارج للاقتصاد المصري جعلت مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلى استقبالا للتحويلات النقدية، كما جعلها المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر بجانب قناة السويس وقطاع السياحة.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ماتشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار على مختلف الأصعدة  نتيجة لما اتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري، وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، هذا بجانب التوسع الكبير في مجال الاستثمار العقاري، نتيجة لجهود وزارة الإسكان المصرية التي أتاحت الفرصة للمصريين بالخارج من خلال مشروع بيت الوطن للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

قناة السويس قطاع السياحة تحويلات نقدية جائحة كورونا برنامج الاصلاح الاقتصادي

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