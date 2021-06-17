عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات عن حفل زفاف نجل مصطفى قمر: كانت ليلة رائعة

جنات
جنات

عبّرت الفنانة جنات، عن سعادتها بإحياء حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر الذي أقيم أمس في إحدى الفنادق الكبرى وسط كبار النجوم.

 

وكتبت جنات، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “كانت ليله رائعة فرح إياد وسارة ابن الفنان الكبير #مصطفى_قمر صديقي واخويا الغالي ألف مبروك ربنا يسعدهم”.

ألف مبروك أجمل عريس ..حمادة هلال يهنئ مصطفى قمر بحفل زفاف نجله

بصور من حفل الزفاف.. إدوارد يهنئ مصطفى قمر بزواج ابنه إياد

يذكر أن حرص الفنان حمادة هلال على تهنئه النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، ونشر صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على "إنستجرام".


وكتب حمادة قائلا: "الف مبروك اجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".

 

وكانت جنات نشرت تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتعلن عن حصولها على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت جنات: “الحمد لله أخدت الجرعة التانية، التطعيم ضد كوفيد 19”.

 

يذكر أن آخر أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد لقاح فيروس كورونا المستجد حمادة هلال مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر الفنانة جنات أحمد رزق

ترشيحاتنا

يادى النيلة.. تعليق قوي من ريهام حجاج علي زواجها من محمد حلاوة.. فيديو

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

عضو الزمالك السابق يكشف: هل يحصل النادى على 10 ملايين دولار بسبب مصطفى محمد

هولندا ثالث المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020 بعد تخطي النمسا بثنائية

مرتضى منصور عنده حق.. عضو الزمالك السابق: أبناء النادى سبب أزمته

سعر و مواصفات أوبل استرا 2021 في الأردن | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

زفاف المهندسة الجريئة.. 9 معلومات عن كاميليا ابنة الفنانة علا غانم

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ