جنات عن حفل زفاف نجل مصطفى قمر: كانت ليلة رائعة

عبّرت الفنانة جنات، عن سعادتها بإحياء حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر الذي أقيم أمس في إحدى الفنادق الكبرى وسط كبار النجوم.

وكتبت جنات، عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “كانت ليله رائعة فرح إياد وسارة ابن الفنان الكبير #مصطفى_قمر صديقي واخويا الغالي ألف مبروك ربنا يسعدهم”.

يذكر أن حرص الفنان حمادة هلال على تهنئه النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، ونشر صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على "إنستجرام".



وكتب حمادة قائلا: "الف مبروك اجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".

وكانت جنات نشرت تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتعلن عن حصولها على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت جنات: “الحمد لله أخدت الجرعة التانية، التطعيم ضد كوفيد 19”.

يذكر أن آخر أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.