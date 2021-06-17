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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: ايقاع الحكومة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا سريع وستنتهي من التطعيمات في 2028

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر تعيش خلال الفترة الحالية حالة من انحسار موجة فيروس كورونا، ويجب الاهتمام خلال فترة انحسار إصابات كورونا بفكرة لقاح كورونا، مؤكدا أن هناك تطور كبير في سرعة الحكومة المصرية في توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين، حيث إن هناك حركة سريعة وفاعلة للأمام لتوفير اللقاحات بزيادة عدد مراكز اللقاح والوصول للمواطنين في منازلهم.
 

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك توجه بتلقيح 100% من طاقم التدريس والهيئات التعليمية بلقاح كورونا قبل شهر 9 المقبل، كما أن هناك رغبة من المصريين بتلقي اللقاح بعد حالة الخوف من التطعيم، مشددًا على أن هناك وعي باهمية اللقاح والافكار السلبية بدأت تندثر، وهناك 6 مليون مصري تقدموا للحصول على لقاح كوروناـ وتم تطعيم 3 ملايين و700 ألف مواطن.
 

وأوضح أن إيقاع الحكومة في تلقيح المواطنين سريع وستنتهي من التطعيم 2028، مشددًا على أن إرادة الدولة هي ضماننا الوحيد لتحقيق النسب المستهدفة للحاصلين على اللقاح، منوهًا أن الحكومة ستصل لمن يصل على اللقاح لـ40% من المصريين بنهاية العام.

فيروس كورونا لقاح كورونا كورونا الإعلامي إبراهيم عيسى اخبار التوك شو

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