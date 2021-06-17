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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات أوبل استرا 2021 في الأردن | صور

سعر و مواصفات أوبل
سعر و مواصفات أوبل استرا 2021 في الأردن

تنتمي النسخة اوبل استرا موديل 2021 إلى فئة السيدان، و تعد واحدة من أشهر الإصدارات المطروحة داخل الاسواق العالمية و العربية من هذه الفئة، حيث تقدم السيارة داخل السوق الاردني عبر نسخة واحدة من التجهيزات، و التي تضم حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية، بالاضافة إلى عناصر الأمن و السلامة.

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تحتوي السيارة اوبل استرا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

و تنطلق السيارة اوبل استرا موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.2 ثانية، أما عن معدل استهلاكها من الوقود فتقدر بـ 6.4 لتر لكل 100 كم.

و دعمت السيارة بالعديد من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، فرامل ABS، و EBD، و فرامل يد كهربائية، و خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية، و مثبت سرعة، مع وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

وترتكز السيارة اوبل استرا 2021 على عجلات رياضية تبلغ 16 بوصة، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4658 مم، و 1814 للعرض، مع ارتفاع يقدر بـ 1500 مم، كما تمتعت بمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 460 لتر.

و تضم أيضا مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، مع مصابيح أمامية انسيابية، و شبكات أمامية متعددة المقاطع.

 

 

سعر السيارة اوبل استرا موديل 2021 في الاردن : 

 

تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 19.500 دينار.

أسترا موديل 2021 السيارة اوبل استرا موديل 2021 سعر

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