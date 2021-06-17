تواكب التطوير.. نظافة القاهرة تكشف تفاصيل استخدام معدات تكنولوجية جديدة

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة و تجميل القاهرة ، إنه تم إضافة معدات تكنولوجية جديدة عبارة عن مكانس مزودة بمواتير تعمل بالوقود من أجل شفط الأتربة والمخلفات من الشوارع.

وأضاف إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة و تجميل القاهرة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: "هناك تطوير في شوارع ومحاور القاهرة والهيئة ترغب في الظهور بمظهر جيد يواكب التطور".

وتابع إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "لدينا حوالي 2 مليون عربة نظافة تجوب شوارع القاهرة، والمكنسة اليدوية سوف تظل متواجدة في الشوارع بجانب المعدات الجديدة".

وأكمل رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "تم إجراء تجربة على مكانس قادرة على شفط المخلفات والأتربة من الشوارع بما يوفر جودة أعلى في الخدمة وعامل نظافة يظهر بمظهر مشرف يواكب التطور في محاور القاهرة المختلفة".

ولفت رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "تم إجراء تجربة في ميدان العباسية للمعدات الجديدة، وسيتم تعميم المعدات الجديدة في كافة أنحاء العاصمة فور تدريب العمالة على استخدام المعدات التكنولوجية الجديدة “، مضيفا: ”لا يوجد نقص عمالة في القاهرة ولدينا حوالي 10 ألف عامل وهذا العدد كاف لتلبية وتقديم خدمات الهيئة للمواطن".