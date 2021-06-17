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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الزمالك السابق يكشف: هل يحصل النادى على 10 ملايين دولار بسبب مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، تفاصيل خروج مصطفى محمد للإعارة.

 

وقال خلال حواره مع برنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”، أن عقد مصطفى محمد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2024 والعقد موثق في اتحاد الكرة.

 

وأوضح إبراهيم عبد الله، أن نادى الزمالك حصل على 2 مليون دولار قيمة إعارة مصطفى محمد وتم تحويلها للنادي.

 

وأكد عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، إنه إذا فعل النادي التركي بند شراء مصطفى محمد سيحصل النادي على 4 ملايين دولار أخرى.

 

وتابع: فى حالة أن النادي التركي قام ببيع مصطفى محمد سيحصل نادى الزمالك على 15% من قيمة البيع، ولو تم بيعه بـ 20 مليون إسترليني كما يقال، سيكون نادى الزمالك باع مصطفى محمد بـ من 9.5 لـ 10 ملايين دولار.

 

وكشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد عواد حارس مرمى الأبيض قبل مباراة أسوان اليوم، والتي أدت إلى استبعاده من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل ليكون بديلاً لمحمود جنش.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وأضاف محمد أسامة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الزمالك": "محمد عواد شعر بتعب بسيط بالأمس، حيث اشتكى بآلام في البطن".

وتابع: "عواد لم يكن في أفضل حالة صحية وفضلنا إراحته وغدًا سيكون متواجدًا مع الفريق".

وواصل: "أحمد فتوح سيلحق بمباراة مصر المقاصة المقبلة، هو شعر بشد في السمانة مع منتخب مصر الأولمبي ففضلنا إراحته ، حازم إمام شارك في التدريبات ولكن كارتيرون كان يجهزه بدنيًا".

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