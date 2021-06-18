تكريم لاعبى الكاراتية بمركز شباب المدينة بالسويس

كرم مركز شباب المدينة بـ السويس، لاعبى الكاراتية المشاركين فى البطولة التنشيطية التى نظمها المركز، بحفل بمقر المركز اليوم الخميس ، بحى الأربعين.

بحضور المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس و الكابتن أميرة احمد مدير المركز و الكابتن حسام أحمد المدرب المسئول عن نشاط الكاراتيه بمركز شباب المدينة و محمود أبو الليل عضو مجلس إدارة المركز.

وشهد حفل التكريم عدد من الفقرات والاستعراضية من أبناء المركز و عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال واللاعبين الذين شاركوا فى بطولة الكاراتية التى نظمها المركز الفترة الماضية .

ومن جانبه قال المهندس سيد خطاب ، ان المركز حريص دائما على تنظيم العديد من البطولات التى تساعد فى تأهيل اللاعبين فى مختلف الألعاب الى مستوى رياضى جيد تساعدهم فى حصد البطولات التى يشاركوا فيهل.

وأضاف المهندس سيد خلال كلمته، ان المركز فى سينظم الفترة المقبلة عدد من البطولات الصيفية لعدد من الألعاب بجوائز مالية قيمة من اجل تحفيزهم ومن أجل تأهليهم الى تحقيق مراكز متقدمة فى مسابقات الجمهورية المختلفة التى يشارك فيها المركز.