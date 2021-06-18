أوفر برايس..أسعار سوزوكي فيتارا 2021

ارتفعت القيمة السعرية للنسخة سوزوكي فيتارا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 3000 الآف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة من قبل الشركة اليابانية.

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي فيتارا 2021

تستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 120 حصان، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات.

التجهيزات الخاصة بـ سوزوكي فيتارا 2021

زودت سوزوكي فيتارا 2021 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و منها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و باقة من انظمة المكابح المتطورة مثل برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و خاصية دعم الفرامل، و برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى قفل مركزى للابواب الاربعة، و زجاج كهربائي، و مستشعرات ركن أمامية و خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

كما تحتوي على نظام ايموبيليزر للحماية من السرقات، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و مثبت سرعة، ونظام صوتي و ترفيهي، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

اسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 داخل السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ONE TONE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 353 ألف بدلًا من 349.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TWO TONE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 360 ألف بدلًا من 356.900 جنيه.