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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إزاى تقدم شكوتك إلى حماية المستهلك

صدى البلد

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك أضاف رقم خدمة "الواتساب" لتلقي شكاوى المواطنين وهو :  9999-7777-015. 

جدير بالذكر أن الخدمة أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز ، وتلقي شكواهم وسرعة حلها.

وأكد "المصيلحي"، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وصرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، بأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوى وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg   

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة ، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وزير التموين حماية المستهلك التموين حماية شكاوى المواطنين

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