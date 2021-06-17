هولندا ثالث المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020 بعد تخطي النمسا بثنائية

حقق منتخب هولندا فوزا هاما على النمسا بهدفين دون رد ليضمن مقعده في دور الـ 16 من مُسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″.

هدف المُباراة الأول جاء عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء تسبب فيها دافيد ألابا قائد مُنتخب النمسا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين الهولندية بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل دينزيل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67، وذلك بعد هجمة رائعة بدأها ممفيس ديباي بتمريرة بينية رائعة، لتصل الكرة لدونيل مالين البديل الذي مرر الكرة لدومفريس أمام المرمى ليُسكنها الشباك.

وأصبح منتخب هولندا هو ثالث مُنتخب يضمن تواجده في دور ثمن النهائي بعد إيطاليا التي تأهلت بالأمس بعد هزيمة سويسرا، قبل أن تنضم لها بلجيكا اليوم بعد الفوز على روسيا.