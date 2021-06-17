حملة "أكشف وأطمن" للفحص الطبي المجاني تصل كوم أمبو في أسوان

تحت شعار ( أكشف وأطمن )، أنطلقت اليوم أولي أيام حملة الفحص الطبي الشامل بمركز كوم أمبو في أسوان والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والتي يشرف علي تنفيذ فعالياتها مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وازرة الصحة وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وكانت بدأت فعاليات الحملة من اليوم الأول لشهر يونيو الجاري وشملت الأيام الماضية مراكز أسوان ودراو ونصر النوبة حيث من المقرر أن تستمر الحملة لمدة 30 يوم على مدار شهر يونيو.

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ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفي بأن الحملة تهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمحافظة أسوان وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

هذا وقد أشار إيهاب حنفي إلي أن الحملة تهدف أيضاً الفحص الطبي المجاني " أكشف وأطمن " من خلال العيادات المتنقلة، إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن ).

هذا بالإضافة لذلك يتم عقد توعية وتسجيل للمواطنين في المنظومة ، و يتم بالتوازي مع أعمال حملة [اكشف واطمن] للفحص الطبي المجاني بمحافظة أسوان، بدءًا من اليوم وحتي نهاية شهر يونيو 2021، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن إستكمال تسجيل باقي المواطنين ، والذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .

هذا ومن المقرر أن تستكمل حملة “ أكشف وأطمن ” نشاطها خلال الأيام القادمة في مركز إدفو .

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة لآستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث تشمل هذه الأوراق بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط .