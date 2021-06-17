الإنتاج الحربي: برنامجان لتدريب ألف مهندس مصري على الثورة الصناعية الرابعة

كشف محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة لـ الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل تنفيذ الوزارة لـ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة في شركاتها.



وقال محمد عيد بكر في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قطاعا لتدريب كوادر الإنتاج الحربي على مستجدات التكنولوجيا وتطوير الأداء.

وأضاف محمد عيد بكر: " سيتم تنفيذ برنامجين لتدريب ألف مهندس مصري على الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وخلال الفترة الماضية تم تدريب مجموعة من مهندسي الإنتاج الحربي على الثورة الصناعية الرابعة كي يكونوا المدربين لـ الالف مهندس ".

وتابع المستشار الإعلامي لوزير الدولة لـ الإنتاج الحربي : "سيكون هناك لينك خاص بالمبادرة للتسجيل عليه إلكترونيا وتكلفة تدريب الفرد الواحد في هذه المبادرة ما يقرب من 3000 دولار وهذه المبادرة مجانية للمتدربين".



وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".

وفي هذا الإطار صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظام التحول الرقمي، مضيفاً أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركتيّ "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"أيقن" بهدف بناء قدرات التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربى وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن ما تم من تدريب لعدد من مهندسي الإنتاج الحربي يعد مرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة التي تستهدف تدريب (١٠٠٠) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل والمدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والموارد المتاحة تم تدريب مهندسي الإنتاج الحربي المختارين داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيراً إلى أنه في ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين لهم سوف تطلق الوزارة المبادرة وتعلن عن إمكانية التسجيل والشروط قريباً.

