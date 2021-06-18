حسام حمدي: معامل تحاليل تكشف الإصابة بالسرطان قبل ظهور الأعراض

قال الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان، إن معهد الطب الدقيق متخصص في الطب الجزائي وهو مستقبل العلاج، موضحا أن المعمل حاليا يقوم بعمل دراسات خاصة بالسرطان، من أجل تحديد العلاج المناعي لكل مريض سرطان.

وأشار “حسام حمدي” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن هناك معامل تحاليل تعمل على كشف الإصابة بالسرطان قبل ظهور الاعراض، وذلك من خلال عينات الدم.

وكشف مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان، عن أن أهم ما يميز جامعة الخليج الطبية هو تدريب الطلاب على كافة الأمور الخاصة بالمجال الطبي خلال فترة دراستهم.



وفي نفس السياق أوضح أن الجامعة تتميز بأنها منظومة متكاملة من الجوانب الأكاديمية والتعليمية والبحثية والخدمات العلاجية وهو ما يميز هذا المكان، لأن التكامل والتداخل بين الـ 3 محاور الرئيسية المتصلة يخدم حياة الإنسان".

وأردف: "عدد أعضاء التدريس في الجامعة يقترب من الـ300 عضو والكليات الموجودة في الجامعة كليات متميزة في البرامج المتنوعة، ولدينا كلية طب معترف بها عالميا ومعتمدة، ولدينا كلية الصيدلة هي الوحيدة التي تمنح برنامج الصيدلة الإكلينيكية".

واستطرد: "يوجد في الجامعة كلية العلوم الصحية وهي العلوم الطبية المساندة وبها تخصصات مهمة جدا للذين يحصلون على درجة البكالوريوس في تقنية المعامل".

واختتم حسام حمدي، أن عدد الطلاب في الجامعة يقارب 2500 طالب، ويوجد ما يقرب من 80 جنسية من مختلف البلدان في جامعة الخليج الطبية بعجمان".



