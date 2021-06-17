خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 24991.

ورصدت الصحة السورية تعافي 10حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 21709.



وسجلت الصحة السورية وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الآن إلى 1832.

وكانت الإمارات بعثت في وقت سابق طائرة مساعدات إماراتية رابعة على متنها كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والطائرة التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري تهدف إلى دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وتستهدف هذه اللقاحات حماية العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.

وعززت دولة الإمارات جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دوليا، وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات ، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتجسد الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة، كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.

وتساهم هذه اللقاحات في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة الفيروس في ظل انتشار سلالة جديدة من الجائحة في عدد من الدول.