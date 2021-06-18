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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية لجامعة عين شمس

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس

أجرى الدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة جولة  تفقدية صباح اليوم  لأعمال تطوير الأسوار والأرصفة الخارجية لحرم الجامعة برفقة  اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي وا.د ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعه عين شمس وحسن عزت مدير الشئون الإدارية بالجامعة واحمد خلوصي مدير عام الامن الجامعي ، وذلك للارتقاء بالمنطقة المحيطة بالجامعة ورفع كفاءتها.

 

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زراعة عين شمس تعلن كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان

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نائب مدير مستشفيات عين شمس : تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

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نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا...عميد كلية الزراعة: لم نكشف إصابات في امتحانات الترم الثاني

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عميد زراعة عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

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مجلة تابعة لليونسكو تشيد بتطبيق التعليم الهجين في جامعة عين شمس

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عرض ختامي لطلاب عين شمس في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية..غدا

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بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني.. للربط بين العلم وآليات التطبيق .. بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

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بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

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هل يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

هذا وقد وجه نائب رئيس الجامعة بضرورة استكمال تنفيذ أعمال  التطوير  بالمنطقة، حيث كان من أهم هذه الاعمال  القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة و إزالة جميع الأكشاك المحيطة بسور  الجامعة  وتقنين الأوضاع  بشكل حضارى ومنظم يواكب التطورات الحديثة .

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زراعة عين شمس تعلن كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان

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نائب مدير مستشفيات عين شمس : تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

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نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا...عميد كلية الزراعة: لم نكشف إصابات في امتحانات الترم الثاني

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للطلاب والخريجين.. دورة أون لاين لتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الدولية

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عميد زراعة عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

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عرض ختامي لطلاب عين شمس في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية..غدا

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بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني.. للربط بين العلم وآليات التطبيق .. بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية

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بنات عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني

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هل يمنع الطالب من دخول الامتحانات حال عدم سداد المصروفات


 أشار إلي ضرورة تجميل الجزيرة الوسطى وتقليم الأشجار ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب ذلك تطوير  ورفع كفاءة حركه عبور المشاة من خلال إنشاء الجامعة للكوبري المعدني الذي يعد من  اهم محاور التطوير  في شارع الخليفة ليخدم جميع المشاة من داخل جامعه عين شمس وخارجها.
وقد أشاد اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي بمجهودات قيادات الجامعة غير المسبوقة في عملية  تطوير حرم الجامعة.

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