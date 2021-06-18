تطوير كامل للأسوار والأرصفة الخارجية لجامعة عين شمس

أجرى الدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة جولة تفقدية صباح اليوم لأعمال تطوير الأسوار والأرصفة الخارجية لحرم الجامعة برفقة اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي وا.د ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعه عين شمس وحسن عزت مدير الشئون الإدارية بالجامعة واحمد خلوصي مدير عام الامن الجامعي ، وذلك للارتقاء بالمنطقة المحيطة بالجامعة ورفع كفاءتها.

هذا وقد وجه نائب رئيس الجامعة بضرورة استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة، حيث كان من أهم هذه الاعمال القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة و إزالة جميع الأكشاك المحيطة بسور الجامعة وتقنين الأوضاع بشكل حضارى ومنظم يواكب التطورات الحديثة .



أشار إلي ضرورة تجميل الجزيرة الوسطى وتقليم الأشجار ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب ذلك تطوير ورفع كفاءة حركه عبور المشاة من خلال إنشاء الجامعة للكوبري المعدني الذي يعد من اهم محاور التطوير في شارع الخليفة ليخدم جميع المشاة من داخل جامعه عين شمس وخارجها.

وقد أشاد اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي بمجهودات قيادات الجامعة غير المسبوقة في عملية تطوير حرم الجامعة.