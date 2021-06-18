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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات قوية لـ دودج دورانجو تجعلها تنافس أفينتادور الخارقة| فيديو

تعديلات قوية لـ دودج
تعديلات قوية لـ دودج دورانجو تجعلها تنافس أفينتادور الخارقة|

ينتظر محبي تعديلات السيارات كل ماهو جديد في هذا المجال، حيث تنفرد العديد من الطرازات القوية بإطلالة جديدة تستطيع أن تمنحها قوة كبيرة، سواء كانت من الناحية الفنية و قدرات التسارع و الانطلاق، أو التصميم الخارجي و الذي يعتمد على العديد من اللمسات الخاصة و التي يتألق بها كل صانع.

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و بين الاصدارات التي خضعت إلى لمسات شركة هينيسي بيرفورمانس و التي تعد واحدة من أشهر شركات تعديل السيارات، هي النسخة دودج دورانجو SRT هيلكات، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات من طراز V8 سوبر تشارجد، بسعة 6200 سي سي، و لكن مع حزمة  HPE1000 تستطيع أن تنتج السيارة قوة قدرها 1012 حصان.

 

و مع هذه القدرات القوية لجأت الشركة إلى منافس قوي لاختبار المهام الجديدة الخاصة بـ دودج دورانجو، حيث استطاعت النسخة الخارقة لامبورجيني أفينتادور أن تكون بمثابة المنافس القوي أمام قدرات السيارة المعدلة، و يذكر لأن أفينتادور تتمتع بمحرك مكون من 12 اسطوانة، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصان، مع 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

 

قدرات لامبورجيني أفينتادور

 

و مع هذه القدرات الفنية تتسارع لامبورجيني أفينتادور من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تصل لـ 2.9 ثانية، و يبدو أن مجريات الاختبار جاءت لصالح دودج دورانجو، حيث كانت الانطلاقة الاولى مناسبة إلى حد كبير، ثم تبادلت السيارتين استعراض المهام حتى ان اختتم هذا الاستعراض.

تعديلات دودج دورانجو لامبورجيني لامبورجيني أفينتادور السيارات الخارقة

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