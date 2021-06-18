تعديلات قوية لـ دودج دورانجو تجعلها تنافس أفينتادور الخارقة| فيديو

ينتظر محبي تعديلات السيارات كل ماهو جديد في هذا المجال، حيث تنفرد العديد من الطرازات القوية بإطلالة جديدة تستطيع أن تمنحها قوة كبيرة، سواء كانت من الناحية الفنية و قدرات التسارع و الانطلاق، أو التصميم الخارجي و الذي يعتمد على العديد من اللمسات الخاصة و التي يتألق بها كل صانع.

و بين الاصدارات التي خضعت إلى لمسات شركة هينيسي بيرفورمانس و التي تعد واحدة من أشهر شركات تعديل السيارات، هي النسخة دودج دورانجو SRT هيلكات، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات من طراز V8 سوبر تشارجد، بسعة 6200 سي سي، و لكن مع حزمة HPE1000 تستطيع أن تنتج السيارة قوة قدرها 1012 حصان.

و مع هذه القدرات القوية لجأت الشركة إلى منافس قوي لاختبار المهام الجديدة الخاصة بـ دودج دورانجو، حيث استطاعت النسخة الخارقة لامبورجيني أفينتادور أن تكون بمثابة المنافس القوي أمام قدرات السيارة المعدلة، و يذكر لأن أفينتادور تتمتع بمحرك مكون من 12 اسطوانة، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 740 حصان، مع 690 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

قدرات لامبورجيني أفينتادور

و مع هذه القدرات الفنية تتسارع لامبورجيني أفينتادور من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تصل لـ 2.9 ثانية، و يبدو أن مجريات الاختبار جاءت لصالح دودج دورانجو، حيث كانت الانطلاقة الاولى مناسبة إلى حد كبير، ثم تبادلت السيارتين استعراض المهام حتى ان اختتم هذا الاستعراض.