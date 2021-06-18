نيسان تكشف أحدث هاتشباك AURA .. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "نيسان" تألقها، داخل أسواق السيارات العالمية، عبر نسختها الجديدة AURA التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتعد هي الشقيقة الصغرى للنسخة NOTE.

وأعلنت نيسان طرحها مع هيكل خارجي صغير، إضافة إلى العديد من التجهيزات الداخلية والخارجية.

مواصفات السيارة نيسان AURA

تستمد السيارة نيسان AURA قوتها من محرك بنزين سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصان، مع محرك كهربائي يعمل بقدرات هجينة، حيث يتمكن في إنتاج قوة قدرها 136 حصان.

ترتكز السيارة نيسان AURA على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق من 5 أضلاع بشكل مروحي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية انسيابية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكات متعددة المقاطع باللون الأسود، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

وظهرت الناحية الخلفية من السيارة نيسان AURA بمصابيح متصلة، مع سبويلر رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، مع زعنفة القرش المميزة، و مفهوم رباعي الأبواب، و مرايات جانبية كهربائية باللون الأسود.

وتحتوي السيارة AURA من الداخل على مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع مساند رأس تحمل شعارات BOSE الخاصة بالنظام الصوتي.

كما تضم السيارة نيسان AURA باقة من وسائل الأمن والسلامة مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات مطر، مع مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وباقة من أنظمة المكابح المتطورة.