أخبار التوك شو.. تعليق قوي من الرئيس السيسي على سد النهضة.. تعليق أبوالعينين على هجوم الأعضاء على وزير البترل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار العاجلة، والقضايا الهامة التي تخص المجتمع، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه وتقديره لما يقوم به الأشقاء العرب من تقديم دعم لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية سد النهضة التي انخرطنا في مفاوضات مضنية لفترة تتجاوز 10 سنوات .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب،: "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة".

بكري يعرض تعليق النائب محمد أبو العينين حول هجوم الأعضاء على وزير البترول.. فيديو

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” تعليق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على هجوم الأعضاء على وزير البترول.



قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن المناقشات الساخنة في جلسة اليوم بالبرلمان وملاحظات النواب على وزير البترول تؤكد حرص أعضاء المجلس وشعورهم بالمسئولية أمام دوائرهم.

هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل لقائه مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موضحا أن المشير خليفة حفتر أكد أن العلاقة مع مصر تاريخية ووجدانية وعلاقة دم وأخوة، كما ثمن دور الرئيس السيسي في دعم واستقرار ليبيا.

وقال «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» ، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد أن انتصارات ثورة الكرامة رفعت معنويات الشعب الليبي.

تاج الدين: تجاوزنا ذروة كورونا وبعض الدول بدأت منح المواطنين جرعة ثالثة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، أن الفيروسات تتحور لتعيش، للتغلب على الجهاز المناعي، جاء ذلك تعليقا على التحور الجديد لكورونا “دلتا”.



زاهي حواس يطالب بإعادة كتابة التاريخ الفرعوني في الكتب المدرسية.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه لابد من إعادة كتابة التاريخ الفرعوني بالكتب المدرسية بطريقة بها حكم ومواعظ.

وأضاف "حواس"، خلال استضافته ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا لست راضي عن الطريقة المكتوب بها التاريخ الفرعوني في الكتب المدرسية، وتحدثت مع الدكتور طارق شوقي، وهو يفكر في هذا الموضوع"، مشيرا: "يجب أن نكتب التاريخ الفرعوني بطريقة الحكم والمواعظ والقيم التي كانت موجودة لكي نتعلم منها وتنهل منها الأجيال القادمة".

وزير قطاع الأعمال: اختبارات السيارة الكهربائية تستغرق 3 شهور ..فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم البدء في تنفيذ الخطوات الأولي لتصنيع السيارة الكهربائية في ظل التوجه العالمي نحو استخدام السيارات التي تستخدم وقودا صديقا للبيئة، مضيفا أن السيارات الكهربائية التي سيجري طرحها بسعر مناسب.

وأضاف هشام توفيق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر، وسيارة تم تفككيها لتعليم المهندسين في المصنع وتدربيهم عليها بالإضافة إلى 3 سيارات يتم تجربتها في مناطق وعرة ، لافتا أن هذه التجربة تستغرق 3 شهور.

الكهرباء: تركيب العدادات الكودية لا يعني تقنين الوحدات المخالفة

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إنه تم مد فترة التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية أكثر من مرة للتسهيل على المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نبحث عن أهمية دقة حساب الاستهلاك كي لا يكون المواطن عرضة لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى تحقيق العدالة في قراءة معدل الاستهلاك الحقيقي".

مرتضى منصور عنده حق.. عضو الزمالك السابق: أبناء النادى سبب أزمته

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، بعض أبناء نادى الزمالك.

وقال خلال حواره مع برنامج “يحدث فى مصر” المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”، أن نادى الزمالك غير مستقر بفعل أبناء النادي، مؤكدا: "مرتضى منصور عنده حق أن المشكلة في أبناء الزمالك".

القابضة للصوامع: نستهدف الوصول لـ 3 ملايين ونصف طن قمح ..فيديو

قال دكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الإستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إن حجم الأقماح التى تم استلامها حتى الآن 3 ملايين و320 ألف طن ونستهدف الوصول لـ3 ملايين ونصف طن، حيث وصلنا لـ 92% من المستهدف للموسم الجارى.

وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد” ، أن التسعير العادل الذي تم تحديده لأردب القمح كان من 3 أشهر مشيرا إلى ن أسعار أردب القمح وصلت إلى 725 و 715 و 705

بحركة يد.. كريستيانو رونالدو يكبّد شركة مياه غازية شهيرة خسائر 4 مليارات دولار

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن العالم كله مشغول ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وكان بها مشهدان مهمان وهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يضع بصمته في المؤتمر الصحفي وقام بإزالة “زجاجة كوكاكولا” من أمامه ووضع بدلا منها زجاجة مياه.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تصرف رونالدو جعل كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار.

