أخبار التعليم.. استعد للمصيف.. الإثنين المقبل بداية فصل الصيف فلكيا.. خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت.. نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وكيل تعليم بورسعيد يجتمع برؤساء لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور نبوى باهى اليوم إجتماعا مع رؤساء لجان إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021 وذلك بحضور قيادات التعليم ومديرى الإدارات المعنية .
انطلاق المرحلة الثانية لامتحانات نهاية العام بجامعة جنوب الوادي
أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء المرحلة الثانية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية
"الطرق ووسائل النقل فى تصاوير المخطوطات الإسلامية" في رسالة دكتوراه بآثار الفيوم
شهدت كلية الآثار بجامعة الفيوم اليوم مناقشة رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامية - تخصص التصوير الإسلامي- ،المقدمة من الباحث محمود عثمان عبد اللطيف.
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس
أعلنت محافظة القاهرة إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رقم الهاتف اليوم الخميس.
عميد زراعة عين شمس: لم يتم اكتشاف حالات كورونا في امتحانات الترم الثاني
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن .
وكيل تعليم القليوبية ينفى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية
نفى الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ما تردد بشأن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة.
رئيس جامعة بنها: دعم وتحسين مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال المؤتمر السنوي الأول لقسم الأشعة بكلية الطب
وزير التعليم العالي وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مؤسسة الجامعات الاوروبية بالعاصمة الإدارية
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس.
مستشفى بدر الجامعي يعود للعمل بكامل طاقته وتقديم الخدمات بالعيادات الخارجية.. السبت
أعلنت جامعة حلوان عن بدء انتظام العمل مستشفى بدر الجامعي وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة
للطلاب والخريجين.. دورة أون لاين لتأهيل الراغبين للعمل في المدارس الدولية
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس أنه بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن انطلاق أقوى دورات ( تأهيل المعلمين للعمل في المدارس الدولية
حقيقة تعديل مواعيد الامتحانات بجامعة حلوان بعد تأخير قطارات المترو
ونفي الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، ما تردد على بعض جروبات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا من تعديل أى جداول الامتحانات
نائب مدير مستشفيات عين شمس : تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا
قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس ومدير إدارة مكافحة العدوى بالجامعة إنه يوجد تواصل كامل مع إدارة الجامعة لتطعيم جميع طلاب المدن الجامعية الخاصة بجامعة عين شمس.
خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية
زراعة عين شمس تعلن كشوف حضور الطلاب بلجان الامتحان
أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات
استعد للمصيف.. الإثنين المقبل بداية فصل الصيف فلكيآ
يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فلكيآ عندما يحدث الانقلاب الصيفى فى ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك