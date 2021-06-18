أخبار التعليم.. استعد للمصيف.. الإثنين المقبل بداية فصل الصيف فلكيا.. خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت.. نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.



عقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور نبوى باهى اليوم إجتماعا مع رؤساء لجان إمتحانات شهادة ‏الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021 وذلك بحضور قيادات التعليم ومديرى الإدارات المعنية .

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء المرحلة الثانية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية

شهدت كلية الآثار بجامعة الفيوم اليوم مناقشة رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامية - تخصص التصوير الإسلامي- ،المقدمة من الباحث محمود عثمان عبد اللطيف.

أعلنت محافظة القاهرة إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رقم الهاتف اليوم الخميس.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن .

نفى الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ما تردد بشأن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة.

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أعمال المؤتمر السنوي الأول لقسم الأشعة بكلية الطب

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس.

أعلنت جامعة حلوان عن بدء انتظام العمل مستشفى بدر الجامعي وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس أنه بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن انطلاق أقوى دورات ( تأهيل المعلمين للعمل في المدارس الدولية

ونفي الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، ما تردد على بعض جروبات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا من تعديل أى جداول الامتحانات

قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس ومدير إدارة مكافحة العدوى بالجامعة إنه يوجد تواصل كامل مع إدارة الجامعة لتطعيم جميع طلاب المدن الجامعية الخاصة بجامعة عين شمس.

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فلكيآ عندما يحدث الانقلاب الصيفى فى ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك