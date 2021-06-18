نشاط وزير الخارجية في أسبوع.. شكري يكشف أهداف مصر من منتدى الاستثمار.. زيارة الدوحة تعزز أواصر العمل العربي المشترك.. القاهرة ترفض نهج إثيوبيا لفرض سياسة الأمر الواقع

لا تنمية بدون استقرار.. سامح شكري يوضح أهداف السيسي من جذب الاستثمارات لـ أفريقيا

وزير الخارجية يحذر إثيوبيا من الملء الأحادي لـ سد النهضة

مباحثات رسمية مصرية - قطرية تثمر عن تعزيز العلاقات الثنائية وتقارب الرؤى

شكري أمام شكري أمام "الخارجية العرب": إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف القانون الدولي

وزير الخارجية يلتقي امير قطر ويسلمه رسالة الرئيس السيسي

شكري: مصر أثبتت حسن نواياها.. وإثيوبيا تريد فرض رأيها على الجميع

مباحثات ثنائية بين مصر ولوكسمبورج حول العلااقات الثنائية وسد النهضة وفلسطين

زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي جددت التعاون طويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة

احتفالية خاصة في وزارة الخارجية بمشاركة الامم المتحدة بيوم حفظة السلام.. وشكري يكرم اسر الشهداء

شهدت وزارة الخارجية نشاطا دبلوماسيا، خلال الأسبوع المنقضي شمل عددا من الفعاليات واللقاءات والزيارات المهمة التي أجراها الوزير سامح شكري مع عدد من المسئولين الدوليين

وتناولت الموضوعات التي تمت مناقشتها ايضا عدد من المشاورات السياسية فيما يتعلق بمستجدات القضايا التي تهم مصر وفي مقدمتها سد النهضة، وطرق الوقاية وسبل مكافحة فيروس كورونا، والأمن القومي وامن واستقرار دول الجوار، وايضا ملفات التعاون الثنائية مع عدد من الدول وتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

منتدى الاستثمار

استهل وزير الخارجية أعماله خلال الأسبوع يوم 11 يونيو بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية الذي عقد تحت عنوان "الاندماج من أجل النمو" في شرم الشيخ خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو ٢٠٢١.

وخلال اليوم الاول للمنتدى، استعرض وزير الخارجية سامح شكري في كلمته، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية للتعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية نحو تعزيز الدفع بأجندة الاندماج والتكامل الأفريقي الإقليمي والقاري.

وأكد وزير الخارجية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على ما يمثله المنتدى من منصة جامعة لمسئولي الاستثمار في الدول الأفريقية، بما يُعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في أفريقيا

شكري اثناء القاء كلمته في منتدى الاستثمار بشرم الشيخ

سد النهضة

وجه وزير الخارجية يوم الجمعة ١١ يونيو ۲۰٢١ خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين

وتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

زيارة الدوحة

وتوجّه وزير الخارجية مساء يوم الاثنين 13 يونيو، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشارك شكري خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية؛ لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما شارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

كما عقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وأوضح السفير أحمد حافظ، بأن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، واتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

كما تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

كما تم التطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي.

كما تناولت المباحثات أيضًا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

مباحثات وزير الخارجية مع نظيره القطري في الدوحة

وزير الخارجية في لقاء مع نظيره القطري في الدوحة

مباحثات مصرية عربية

والتقي وزير الخارجية ⁧‫نظيره العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارته إلى الدوحة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.

كما التقى وزير الخارجية، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في اليوم الثاني للزيارة، خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة، وناقشا التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها

وأكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام المقبلة

كما التقي الوزير شكري‬⁩ على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية، نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، وجاء اللقاء في ‏إطار الحرص على دورية انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

لقاء أمير قطر

وفي اليوم الثاني للزيارة، التقى وزير الخارجية أمير قطر في قصره بالدوحة، واستهل شكري اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى أخيه تميم بن حمد، وسلمه الرسالة الموجهة منه والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي

كما نقل الوزير شكري دعوة الرئيس السيسي إلى الأمير تميم لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأوضح السفير أحمد حافظ أن أمير قطر طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أعاد تأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.

وزير الخارجية يلتقي امير قطر زيسلمه رسالة الرئيس السيسي

اجتماع الدورة غير العادية لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

وشارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وأكد موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لجميع القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.

وألقى شكري كلمة مصر، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، بالعاصمة القطرية (الدوحة)؛ لبحث تطورات ملف قضية سد النهضة الإثيوبي

ووجه وزير الخارجية الشكر للجامعة العربية على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل القضية.

وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية

الاجتماع الأول للجنة المعنية بالقدس

وخلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بمدينة القدس، أكد شكري مواصلة الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة لتحقيق الهدوء والاستقرار المرجو.

وقال شكري من الدوحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم لإعادة الإعمار والوفاء بالاحتياجات التنموية للأشقاء في فلسطين تعكس التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وزير الخارجية في الاجتماع الاول للجنة المعنية بالقدس

مصر ولوكسمبورج

وفور عودته إلى القاهرة، ‏استقبل وزير الخارجية، الأربعاء الماضي، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، وعقد معه جلسة مباحثات تناولت العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال سامح شكرى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء إن «العلاقة بين مصر ولوكسمبورج علاقة نعتز بها ونعمل على تدعيمها وتوثيقها على المستوى السياسى والاقتصادي، وذلك أيضأ بحكم عضوية لوكسمبورج فى الاتحاد الأوروبى».

وأضاف أنه تم خلال اللقاء مع نظيره لدولة لوكسمبورج التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين والطموح المشترك لتدعيم هذه المجالات، خاصة المحور الاقتصادى، كما تناول قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات فى القضية الفلسطينية والأوضاع فى ليبيا وأزمة سد النهضة

مباحثات وزير الخارجية مع نظيره لدولة لوكسمبورج

لقاء المبعوث الأمريكي لتغير المناخ

كما استقبل شكرى في اليوم ذاته أيضا جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ، وأكد عقب المباحثات، أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى القاهرة جاءت لتجديد تأكيد التعاون طويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات وفيما ما يتعلق بتغير المناخ والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها ولتعزيز اتفاقية باريس وأهدافها والإعداد لمؤتمر قمة المناخ «كوب 26» المقرر ان تستضيفه بريطانيا في نوفمبر المقبل، والقمة السابعة والعشرين التي تتطلع مصر لاستضافتها.

وجدد تأكيد التزام القاهرة بالشراكة الاستراتيجية والتعاون مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تغير المناخ أحد المجالات التي يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المصري الأمريكي المشترك.

وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئاسة الامريكية للمناخ

اليوم الدولي لحفظة السلام

كرم سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اُسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ممن فقدوا أرواحهم خلال أدائهم للواجب ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

وقال شكري، في كلمته خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع ممثلي الامم المتحدة في القاهرة، إنه "يشرفنا اليوم أن نكرم المصريين الذين ضحوا بأرواحهم خلال العام الماضي، أثناء الخدمة ضمن هتافات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما نتقدم لأسر الشهداء بخالص وأحر التعازي في مصابهم الأليم".

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته "نتوجه بتحية إعزاز وإجلال لروحهم الطاهرة، التى تم فقدانها أُناء تأدية واجبها، من أجل إحلال السلام والاستقرار في العالم".

وزير الخارجية يلقي كلمة في اليوم الدولي لحفظة السلام

احتفالية وزراة الخارجية باليوم الدولي لحفظة السلام