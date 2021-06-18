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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير استراتيجي: التعليم سبب التطرف العنيف.. و24% من أعضاء داعش حاصلون على مؤهلات عليا

داعش
داعش

أكد أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تنظيم داعش التكفيري قام خلال الـ7 سنوات على استراتيجية تدعى استراتيجية إدارة التوحش، بينما اعتمدوا خلال الفترة الحالية على استراتيجية جديدة تقوم على الضربات الخاطفة والعمليات النوعية واغتيال لرتب عسكرية كبيرة والاعتماد على العمليات العسكرية الصغيرة.

 

وأضاف "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 79 ألف عنصر داعش في سوريا والعراق، كما أن داعش اعتمدت على الهجوم على السجون بـ3 عمليات خلال العام الجاري.

 

وأكد أن التعليم يؤدي للتطرف العنيف، حيث إن 24% من أعضاء داعش حاصلين على مؤهل عالي و43% حاصلين على مؤهل متوسط، إذ إن التعليم الخاطئ يؤدي للتطرف العنيف وقلة التعليم تؤدي إلى التطرف فقط.

 

وأوضح أن داعش في أقل من أسبوع انشأ 180 قناة على "تليجرام"، وعدد المتابعين وصل لـ123 ألف متابع، منوهًا على أن هناك قوتين لمواجهة داعش، القوة الأولى هي التحالف الدولي لمكافحة داعش في سوريا وانسحبت بسبب أوضاع كورونا.

حديث القاهرة تنظيم داعش العسكري داعش في سوريا خبير استراتيجي التحالف الدولي العمليات العسكرية العام الجاري مركز الأهرام الإعلامي إبراهيم عيسى خلال الـ7 سنوات

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