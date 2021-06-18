أسعار فئات بيجو 2008 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور

تقدم شركة بيجو الفرنسية العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومن بينهم النسخة 2008 التي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، ACTIVE و ALLURE و GT LINE مع موديل 2021.

قدرت السيارة بنسبة طول بلغت 4300 مم، وبعرض 1550 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 434 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.

تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 9.9 ثانية، و قدرت نسبة استهلاكها من الوقود بنسبة 5 لتر لكل 100 كم.

وتعتمد بيجو 2008 موديل 2021 على محرك تيربو من 3 اسطوانات، بسعة 1200 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 130 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2021 العديد من التجهيزات مع اختلاف الفئات المقدمة وتشمل، شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي يبلغ قياسها 7 بوصة، ومع نظام صوتي وترفيهي من 6 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومثبت سرعة.

بالاضافة إلى حزمة من انظمة التحكم والأمان مثل مستشعرات الركن، و كاميرا خلفية، فرامل ABS، و برنامج ESP الخاص بالثبات الإلكتروني، و برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، مع منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.

اسعار بيجو 2008 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 347,990 جنيه.

الفئة الثانية اتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 384,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 419,990 جنيه.