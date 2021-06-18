دعم مستشفى جامعة بورسعيد بـ 160 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري في محافظة بورسعيد من خلال عضويتها في لجنة التعليم بالمجلس في دعم جامعة بورسعيد لحصولها على 160 مليون جنيه إضافية فوق الاعتمادات المخصصة للبدء في المرحلة الأولى في المستشفيات الجامعية الخاصة بالعيادات الخارجية.



كانت النائبة قد دعمت عرض الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد اثناء مناقشات الموازنة في اللجنة في عرضه المميز الذى أوضح خلاله التطور فى الجامعة وجهود التطوير الحالية في شتى المجالات التعليمية والعملية والبحثية وخدمة المجتمع والصناعة مطالبا سيادته بزيادة الاعتمادات لكون المستشفى الجامعي سوف تسهم فى دعم الخدمة الصحية في بورسعيد ودعم مستشفيات بورسعيد بما ستضمه من أعضاء هيئة تدريس و استشاريين وكفاءات طبية وعلمية.



وأشادت الدكتورة أمل عصفور بعرض رئيس الجامعة و بمجهوداته في وضع الجامعة في مكانتها العلمية وتعديل تصنيفها بين جامعات مصر لافته الى أن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنه التعليم قد دعم بقوه جامعة بورسعيد والجامعات الإقليمية لما تقدمه من خدمة العلم و المجتمع و الصناعة .



هذا وقد حصلت جامعة بورسعيد على إقرار الدعم بزياده 160 ملين جنيه إضافي على الاعتمادات المخصصة لتوجيهها .

هذا وقد وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة خلال اجتماع الجنة الدائمة للقيادات اليوم الشكر للنائبة أمل عصفور على دعمها الكامل للجامعة بوجه عام ودعمها للجامعة داخل لجنة التعليم بالبرلمان .

وخلال اجتماع لجنة القيادات وجهت النائبة أمل عصفور الشكر للدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على جهوده الساعية لجعل جامعة بورسعيد من الجامعات الرائدة ولها دور مجتمعي بالإضافة إلى دورها في الصناعة وصولا الى مكانة تستحقها في صدارة الجامعات المصرية.