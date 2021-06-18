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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكان: انتهينا من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية.. فيديو

البرج الأيقوني
البرج الأيقوني

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "وزير الإسكان شهد اليوم احتفالية صب آخر بلاطة خرسانية للجسم الخرساني للبرج الأيقوني"، متابعا: "العمل استغرق ما يقرب من 800 يوم عمل متواصل دون إجازات سواء أسبوعية أو أعياد">


وأشار: "الأعمال في البرج الأيقوني تعتبر أعمال معقدة أول مرة يتعمل العمل عليها في مصر"، مردفا: "البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية يعتبر أيقونة المشروعات المصرية في العمران حاليا".


وأوضح: "البرج الأيقوني مميز لأنه في مدينة مميزة والتي تعتبر من أبرز مدن الجيل الرابع التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الماضية"، لافتا: "سيتم الانتهاء من الجزء المعدني للبرج خلال أسابيع قليلة".


وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان،: "بدأنا في تركيب الواجهات الزجاجية للبرج الأيقوني لكي يظهر بالشكل الجمالي للمشروع"، مؤكدا: "هناك مجهود جبار يتم بذله من قبل أكثر من 8 آلاف عامل مصري يعملون في البرج الأيقوني يعملون على مدار الساعة بكل تفاني وإخلاص".
 

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