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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: إعلان نتائج الالتماسات يوم الأحد القادم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان عن المواعيد النهائى لإعلان عن نتائج الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 .


يأتى هذا فى وقت تتابع فيه الكلية فعاليات الامتحانات النهائية الفصل العام الدراسي الجامعي 2020/2021، والتى تقام وسط إجراءات احترازية كبيرة وموسعة لتلاشى حدوث أى إصابات بفيروس كورونا .


أكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أنه سوف إعلان نتيجة الاتماسات لطلاب الفرقة الأولى يوم الاحد القادم الموافق 24 يونيو فى تمام الساعة 11 صباحا، والفرقة الثانية يوم الخميس القادم الموافق 24يونيو  الساعة 3 عصرا، اما طلاب الفرقة الرابعة سوف يتم إعلان نتائج الالتماسات الخاصة بهم يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو من الشهر الجارى .

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وأضاف"أبو الدهب"  فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه جارى العمل على فحص التماسات المقدمة من طلاب الفرقة الثالثة وسوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء منها .


ونوهت إدارة كلية العلوم أن على طلاب الكلية اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

 

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

 

جامعة حلوان تنظم برنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية 


جدير بالذكر ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٠ : ٢٢ يونيو ٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

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يتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢١ جلستين تشتمل على مجموعة من الموضوعات حول القضايا القومية ومكافحة الفساد ويحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك الجوانب المالية والادارية بالجامعات ويحاضر فيها د. أشرف محمد إبراهيم منصور استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد كلية التجارة وادارة الاعمال.

 

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