فاطمة سليم تترأس اجتماع مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف

ترأست النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، اجتماع مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف.

وقالت فاطمة سليم، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز مساهمة المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال، كما ناقش المجلس العمل على ضرورة تأهيل المرأة العاملة والمعيلة وتأهيلها لسوق العمل وكذلك تذليل كافة المعوقات التى تواجهها فضلا عن مشاركتها فى دورات تدريبية وندوات تثقيفية لرفع الوعى لديها.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن المجلس يقوم بدراسات الجدوى من خلال الغرف التجارية لمحاولة فتح سوق العمل للمرأة ودعمها لتمكينها اقتصاديا وخلق مصدر دخل تنفق منه على أسرتها.