الأهلي "سلبي كورونا" قبل مواجهة الترجي التونسي

أعلن النادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية للفريق الأول لكرة القدم التي خضع لها في تونس قبل مواجهة الترجي الرياضي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان لاعبو الفريق الأحمر، خضعوا لمسحة طبية استعدادا لمباراة الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الساعة السادسة مساء السبت المقبل.



وخضع لاعبو الأهلي وجميع أعضاء البعثة لمسحة طبية في فندق الإقامة بتونس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء بعد غد السبت.