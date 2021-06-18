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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مسح 25 مليون مواطن في مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.. تفاصيل

الكشف عن الامراض
الكشف عن الامراض المزمنة

قال الدكتور عماد عبد الستار المدير التنفيذي لمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، إن  المبادرة مختصة بالكشف عن أمراض الضغط والسكر و الاعتلال الكلوي.

وأضاف عماد عبد الستار   في  حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي له تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد وحياة المواطن داخل أي دولة ".

 

وتايع  :"  الرئيس السيسي أطلق المبادرة المصرية للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي،  ونحتاج إلى إجراء مسح لأكبر عدد ممكن من المواطنين واكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا من أجل علاجها ".

 

واكمل عماد عبد الستار :"  الكشف عن الأمراض المزمنة مبكرا يزيد من إنتاجية الدولة المصرية وتحسين حياة المواطن المصري"، مضيفا:"  مبادرة 100 مليون صحة ارتبطت بالكشف عن فيروس  سي والقضاء عليه ".

 

ولفت المدير التنفيذي لمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة :"  المبادرات الصحية الرئاسية وفرت لنا معلومات وقواعد بيانات عن أعداد  مصابي فيروس سي في مصر "،مضيفا:"  نطبق تجربة المسح الشامل للكشف عن فيروس سي  في الكشف عن الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي ،  وحتى الآن تم إجراء مسح في 25 مليون مواطن في مبادرة الأمراض المزمنة خلال الأيام المقبلة سيتم البدء في المسح للكشف عن الاعتلال الكلوي ".

 

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