مسح 25 مليون مواطن في مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة.. تفاصيل

قال الدكتور عماد عبد الستار المدير التنفيذي لمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، إن المبادرة مختصة بالكشف عن أمراض الضغط والسكر و الاعتلال الكلوي.

وأضاف عماد عبد الستار في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي له تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد وحياة المواطن داخل أي دولة ".

وتايع :" الرئيس السيسي أطلق المبادرة المصرية للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، ونحتاج إلى إجراء مسح لأكبر عدد ممكن من المواطنين واكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا من أجل علاجها ".

واكمل عماد عبد الستار :" الكشف عن الأمراض المزمنة مبكرا يزيد من إنتاجية الدولة المصرية وتحسين حياة المواطن المصري"، مضيفا:" مبادرة 100 مليون صحة ارتبطت بالكشف عن فيروس سي والقضاء عليه ".

ولفت المدير التنفيذي لمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة :" المبادرات الصحية الرئاسية وفرت لنا معلومات وقواعد بيانات عن أعداد مصابي فيروس سي في مصر "،مضيفا:" نطبق تجربة المسح الشامل للكشف عن فيروس سي في الكشف عن الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي ، وحتى الآن تم إجراء مسح في 25 مليون مواطن في مبادرة الأمراض المزمنة خلال الأيام المقبلة سيتم البدء في المسح للكشف عن الاعتلال الكلوي ".