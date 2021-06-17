وزير التعليم يحسم موعد الامتحانات التجريبية الأخيرة لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تعقد من الاثنين القادم الامتحانات التجريبية الأخيرة لطلاب الثانوية العامة 2021.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

جدول الامتحانات التجريبية الخاصة بالبروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

الاثنين 21 يونيو 2021:

الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا

الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا

الثلاثاء 22 يونيو 2021:

التاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا



الخميس 24 يونيو 2021:

الفلسفة + علم النفس + الفيزياء + الكيمياء

الجمعة 25 يونيو 2021:

جبر وهندسة فراغية + جغرافيا

السبت 26 يونيو 2021 :

اللغة الأجنبية الأولى + التفاضل والتكامل

الأحد 27 يونيو 2021:

الديناميكا + اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 28 يونيو 2021:

اللغة العربية