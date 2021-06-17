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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في كابول تغلق أبوابها بعد مقتل موظف وإصابة 100 آخرين

السفارة الامريكية
السفارة الامريكية في كابول

أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان، مقرها بسبب تفشي  فيروس كورونا أو القاتل الخفي الذي أدى إلى مقتل موظف واحد وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 

وتم إجلاء العديد من الأشخاص طبيا من السفارة وسط تفشي المرض ، مع إرسال 114 إلى الحجر الصحي.

 

ومع اكتمال وحدات العناية المركزة في المرافق الطبية العسكرية، اضطرت السفارة إلى إنشاء أجنحة مؤقتة لـ مرضى كوفيد 19 في المجمع.

 

وفي مذكرة لموظفيها، قالت السفارة الامريكية إنه سيتم حظر جميع الأنشطة تقريبًا، بما في ذلك اجتماعات العمل والتجمعات الاجتماعية، في محاولة لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر.

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وبموجب القواعد، يجب على جميع موظفي السفارة البقاء في أماكن معيشتهم، إلا إذا كانوا سيأخذون تمارين الطعام أو الاسترخاء في الهواء الطلق. يجب القيام بكل هذه الأشياء بمفردك.

 

وحظرت جميع الألعاب الرياضية وشددت السفارة على أنه يجب على الموظفين البقاء على مسافة 20 قدمًا (6 أمتار) على الأقل ما لم يرتدوا قناعًا.

 

وبحسب المذكرة، فإن 95 في المائة من الحالات تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم أو لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس. وبسبب هذا، حثت السفارة جميع الموظفين على تلقي حقنة مع الجرعات المتاحة في السفارة.

 

ولم تحدد السفارة موعدًا محددًا لرفع القيود، قائلة إنها ستبقى في مكانها حتى يتم كسر سلسلة الإرسال.

 

كما حذرت من أن أولئك الذين انتهكوا القواعد سيتم إبعادهم من أفغانستان على متن الرحلة التالية المتاحة.

 

وكتب القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في أفغانستان، روس ويلسون، في المذكرة: “يجب علينا كسر سلسلة الإرسال لحماية بعضنا البعض وضمان قدرة البعثة على تنفيذ أعمال الأمة” مضيفا أن "القيود ستستمر حتى يتم كسر سلسلة الإرسال."

 

وجاء في الإشعار: "يجب أن تكون استثناءات العمل خارج أماكن العمل حرجة للمهمة وحساسة للوقت، وأن يوافق عليها المشرفون كتابة". 

 

وحذر من أن عدم الالتزام بسياسات كوفيد الخاصة سيؤدي بالبعثة إلى عواقب تصل إلى وتشمل الإزالة من البريد في الرحلة التالية المتاحة.

 

وأضاف ويلسون: "نحن جميعًا في هذا معًا ونعتمد على تعاونكم خلال هذا الوقت الصعب". "لا يمكننا العودة إلى العمليات الطبيعية إلا بتعاون الجميع".

 

تم إرسال الإعلان للصحفيين من قبل رابطة الخدمة الخارجية الأمريكية ، وهي نقابة تمثل الدبلوماسيين الأمريكيين.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بعملية سحب قواتها من أفغانستان بموجب خطط انسحاب الناتو.

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