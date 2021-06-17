5 خطوات تعيد إلى ليبيا توازنها |قراءة في زيارات المسؤولين المصريين لطرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وكبار المسؤولين الليبيين، الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، الذي زار الشقيقة ليبيا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

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كما التقى رئيس المخابرات العامة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وتأكيده على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته في جهودها الرامية إلى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب عبد الحميد الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا على المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء في مستوى العلاقات والتعاون الثنائي، بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية

أكد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقا، أن إحدى ثوابت السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن هي التركيز في شؤون الإقليم، ومحاولة لملمت شتات المنطقة بعد الأحداث التي تعرضت لها على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح الحفني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تدفع حاليا في اتجاه تسوية أزمات المنطقة وهي عديدة، ويجري هذا بالطرق السياسية مع الحفاظ على عدد من المبادئ ومنها: احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على وحدة التراب الوطني، ومؤسسات الدولة، وعدم تركها فريسة لعمليات تفتيتها وإحلال مؤسسات أخرى بدلا منها.

ولفت "إلى أن مصر دائما ما تركز في سياستها الخارجية تجاه دول الإقليم على جهود التنمية؛ لأنها كفيلة على تحقيق متطلبات المواطنين في كل دول من دولنا سواء العربية أو الإفريقية، ولكي تتحقق التنمية يجب أن يكون هناك حد أدنى من الاستقرار".

وأشار "نحن نواجه خطر مستطير ألا وهو الإرهاب الذي انتشر في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وللأسف أصبحت ظاهرة الإرهاب خطيرة جدا وتهدد مجتمعاتنا"، معقبا "الأولوية في السياسة المصرية تصب في صالح دول الجوار؛ لأن الأمن القومي المصري يمتد للأمن القومي العربي والأفريقي في عمومه".

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لماذا ليبيا بالذات؟

وأكد "أن الأهمية تتركز بصفة أولى في دول الجوار، فـ بالنسبة لنا الوضع في ليبيا مهم جدا؛ لأننا نلنا ما نلنا من أحداث دامية وأزهقت فيها أرواح مصريين ومصريات عدة، وبالتالي كان لا بد أن نصب تركيزنا على الدفع تجاه تسوية الأزمة الليبية بالطرق السياسية دون إراقة دماء لو أمكن"

وتابع "فمن هنا وبالتعاون مع القوى الدولية والإقليمية (رغم أن بعض القوى الإقليمية تلعب دورا مدمرا في ليبيا)، ولكن مصر دفعت في اتجاه مسار جديد ولعبنا دورا مهما في دعمه وتقويته" مردفا "نأمل أن يحقق هذا المسار الغاية في استعادة الاستقرار في ليبيا، لأن استقرار ليبيا من استقرار مصر وكل دول جوار ليبيا والقارة الإفريقية والمنطقة بشكل عام".

وشدد "نأمل أن تقوم بقية المسارات في إطار المسار السياسي الأشمل باستكمال مهامها، ونمضي في إجراء الانتخابات الليبية في شهر ديسمبر القادم، وهذا رغم كل التحديات والعراقيل التي يقف خلفها أطراف من داخل ليبيا وأطراف أخرى من خارج ليبيا"، مضيفا "نسعى في تحقيق ما تم التوافق عليه بين القوى الليبية من حيث ضرورة إخراج المرتزقة خارج ليبيا".

وواصل "لا بد أيضا من دمج كل القوى العسكرية الليبية في جيش وطني، ومن هنا تأتي الزيارات المصرية، ويأتي القرار المصري بإعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية وإنشاء الجديد منها في ليبيا، والتواصل بشكل مستمر، وتقديم كل مساعدة ممكنة لليبيين، بحيث وبشكل تدريجي ورويدا رويدا يعود الاستقرار لبلادهم".

واختتم "مصر تريد أن يحقق المسار السياسي الجديد غايته في الحفاظ على وحدة ليبيا، وتحقيق اللُحمة بين الليبيين بعضهم البعض، وأن تعود ليبيا لـ تنعم بالسلم والأمن، وتمارس دورها كـ قوى إقليمية ودولية وعضو في الأسرة الدولية".

عباس كامل يلتقي عبد الحميد الدبيبة

زار اليوم الخميس، الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، العاصمة الليبية "طرابلس"، بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار بليبيا.

ونقل اللواء عباس كامل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق وحكومته، والتي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين، رئيس المخابرات العامة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

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ومن جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسًا وشعبًا على المواقف الداعمة لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما التقى رئيس المخابرات العامة بـ محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي، ونقل رئيس المخابرات العامة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وأكد الرئيس السيسي على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق و حكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الأشقاء في ليبيا، واستعرضا التطورات المحلية والإقليمية والأمنية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اللواء ‏عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية إلى مدينة بنغازي ضمن زيارته إلى ليبيا‏، حيث ألتقى بالمشير خليفة حفتر، ‏القائد العام للجيش الوطني الليبي.

ونقل اللواء عباس كامل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادته بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، وتأكيده على الدور الحيوي للمؤسسة ‏‏العسكرية الليبية في حماية‏ مقدرات الشعب الليبي.