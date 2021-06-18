أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي عن سد النهضة: قضية حياة أو موت.. عضو لجنة الزمالك السابق: أبناء النادي سبب أزمته.. ووزير الإعلام السعودي: برنامج مشترك مع مصر لتوحيد الرؤى

تناولت برامج “التوك شو” أمس الخميس، عددا من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه وتقديره لما يقوم به الأشقاء العرب من تقديم دعم لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية سد النهضة التي انخرطنا في مفاوضات مضنية لفترة تتجاوز 10 سنوات .



لا نهدف للسيطرة.. السيسي: لا نتدخل في شئون الدول ولا نملك أجندات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حركة البناء والتطوير التي تقوم بها مصر تتكامل مع تحركات مصر الخارجية، مضيفا: "كلما خطوتنا لتقوية مجتمعنا انعكس ذلك على قوتنا خارجيا".

مرتضى منصور عنده حق.. عضو الزمالك السابق: أبناء النادى سبب أزمته

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادى الزمالك، بعض أبناء نادى الزمالك.



يادى النيلة.. تعليق قوي من ريهام حجاج علي زواجها من محمد حلاوة.. فيديو

علقت الفنانة ريهام حجاج، على زواجها من محمد حلاوة "طليق ياسمين عبد العزيز"، وقالت: "يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة".



بنسبة 90%.. انفراجة كبيرة في مفاوضات تعويضات السفينة الجانحة بقناة السويس

قال الإعلامي شريف عامر، أن هناك انفراجة كبيرة في مفاوضات تعويضات السفينة الجانحة فى قناة السويس “إيفر جيفن”.



القابضة للصوامع: نستهدف الوصول لـ 3 ملايين ونصف طن قمح ..فيديو

قال دكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إن حجم الأقماح التى تم استلامها حتى الآن 3 ملايين و320 ألف طن ونستهدف الوصول لـ3 ملايين ونصف طن، حيث وصلنا لـ 92% من المستهدف للموسم الجارى.



وزير الإعلام السعودي: برنامج مشترك مع مصر لتوحيد الرؤى

قال ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام السعودي، إن تم الاتفاق على ضرورة عمل برنامج تنفيذي مشترك بين مصر والسعودية لتوحيد الرؤى الإعلامية السعودية المصرية .

الشرقية للدخان تعلن موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر ..فيديو

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر سيتم تطبيقها على كافة أنواع السجائر المصنعة في مصر والمستوردة في 1 يوليو المقبل وهي زيادة مقررة منذ زمن وذلك من وقت ما تم إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.