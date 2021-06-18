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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى نقاط

الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود جمعة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جاء من ضمن القرارات تعيين الدكتور مصطفى محمود جمعة قائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية .

الدكتور مصطفى محمود جمعة ، تخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم هندسة الحاسبات والنظم عام 1989، وحصل على درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1993.
 

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وحصل الدكتور مصطفى محمود جمعة على ماجستير معادل باللغة الفرنسية من جامعة جرونوبل بفرنسا عام عام 1994.

كما حصل على درجة الدكتوراة من جامعة جرونوبل بفرنسا عام 1997، وحصل على درجة أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2011.

وشغل جمعة منصب عميد معهد العبور العالى للهندسة من عام 2013 حتى عام 2019.

كما أشرف وناقش على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة .

كما أنه ايضآ عضوا فى اللجان المنظمة للمؤتمرات الدولية، ونشر له 34 بحث فى مجلات ومؤتمرات دولية.


وتمنح جامعة القاهرة الجديدة الدرجات العلمية الآتية:: 
- الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا فى التخصص

-  البكالوريوس المهنية في التكنولوجيا فى التخصص

- الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

- الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا فى التخصص

كما ان بها الجامعة تضم العديد من البرامج الدراسية المميزة مثل: 
برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة .
برنامج الميكاترونكس .
برنامج الأوتوترونكس .
برنامج تكنولوجيا المعلومات(IT) .

 

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.


وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 

● الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث.


● الدكتور محمد أحمد ماضي أحمد، عميدًا لكلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف.


● الدكتور رجب كامل محمد محمود، عميدًا لكلية تربية رياضية جامعة الوادي الجديد.
 

رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور مصطفى محمود جمعة الدكتور خالد عبد الغفار اخبار التعليم تعيين قيادات جديدة

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