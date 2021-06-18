وزير التعليم: ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo قبل امتحانات الثانوية العامة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من أحد طلاب الثانوية العامة عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب ، حول مدى إمكانية السماح لطلاب الثانوية العامة بكتابة ملاحظتهم على تطبيق المذكرات ( memo) واصطحاب هذه الملاحظات داخل لجنة الامتحان.

ومن جانبه رد وزير التعليم : ممنوع كتابة ملاحظات على ال memo حتى ، نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الثانوية العامة كتابة ملاحظاته الطالب على الكتاب الالكتروني "لمن لا يحمل كتاب ورقي".

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة امره بسيط وسهل.

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات على جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتساب: وكان رده « على الطالب أثناء الإجابة على البابل شيت، أن يظلل الإجابة الصحيحة داخل إطار الدائرة ، وإذا أراد تغيير إجابته عليه أن يضع علامة X ثم يظلل الإجابة الأخرى.

وأضاف وزير التعليم : الأمر بسيط وواضح.

ورفض وزير التربية والتعليم الجدل السائد حاليا حول آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وقال: التصحيح قضية الوزارة ولابد ألا ينشغل الطلاب وأولياء الأمور.

إرشادات مهمة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة

اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية

في حالة استلام ورقة إجابة تالفة أطلب ورقة أخرى

املأ بياناتك بشكل صحيح

لا تكتب اسمك إلا في المكان المخصص لذلك

فكر في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة

اختر الإجابة عن طريق تظليل دائرتها بشكل كامل داخل الاطار

تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع نفس الرقم في ورقة الإجابة

استخدم قلم جاف ازرق في تظليل الإجابات

إذا أرادت تغيير الإجابة لا تستخدم مزيل الكتابة

للتراجع عن اجابتك اشطب الإجابة الخاطئة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم ظلل الإجابة الجديدة

اذا تم الشطب بأي طريقة أخرى غير علامة الخطأ لن تحسب الدرجة

لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن درجة السؤال لن تحسب.

تأكد من مطابقة اجابتك على التابلت مع ورقة البابل شيت.

في حالة عدم تطابق اجابتك في البابل شيت والتابلت ، سيتم احتساب إجابة ورقة البابل شيت.

إذا كان هناك مشكلة في قراءة الإجابة على البابل شيت بالسكانر سيتم احتساب إجابة التابلت.

لو اختلفت الإجابات المسجلة على التابلت والبابل شيت ستعتبر هذا تحايلا على الامتحان

دمج المنظومة الورقية مع الرقمية يؤمن الطلاب من أي مشاكل تقنية بحيث يكون تركيزه فقط المذاكرة والتحضير للامتحان دون قلق.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 من الاثنين القادم الموافق 21/6/2021 وتستمر حتى الاثنين 28/6/2021.