جامعة حلوان تواصل التطعيم بلقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.. وتعيد فتح العيادات الخارجية بمستشفى بدر الجامعي

رئيس جامعة حلوان : جارى العمل لافتتاح اقسام جديده بمستشفى بدر الجامعي

نائب رئيس جامعة حلوان : 4800 جرعة لقاح أسترازينيكا يطعم بها جميع منتسبي الجامعة .

* مدير مستشفى بدر الجامعي : بدأ استقبال الجمهور فى العيادات الخارجية ، وعمل عيادة عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الإصابة بالكورونا



أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورنا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوفاء وحصده لأرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.



هذا وقد أفاد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم منذ أسبوع وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن بدء انتظام العمل مستشفى بدر الجامعي وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة و ذلك بدءاً من يوم السبت الموافق١٩/ ٦/ ٢٠٢١، تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة مستشفى بدر الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة، مؤكدا على إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، ويأتى ذلك التطوير في إطار دور كلية الطب بجامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على مستشفى بدر الجامعي.



أوضح الدكتور وليد السروجى القائم بعمل عميد كلية طب جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه في ظل سعي جامعة حلوان إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الاصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.



كما أفاد أن أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى تمت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه شامله رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات ، وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية، متضمنة وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة إفتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.

وأضاف الدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعى أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في هذه صورة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، وأن مستشفى بدر تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، موضحا أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.