التموين تكشف ملامح ربط مشروع جمعيتي بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزارة التموين تشارك بمبادة حياة كريمة بمجموعة من الخدمات على رأسها مشروع جمعيتي.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مشروع جمعيتي واحد من أهم المشروعات التي تستهدف تشغيل الشباب وخلص فرص عمل لهم للحد من البطالة، بالإضافة إلى زيادة عدد السلع التموينية التي يتم توفيرها من المنافذ الخاصة بمشروع جمعيتي".



وأوضح: "مشروع جمعيتي ساهم في زيادة شبكة التوزيع الخاصة بالوزارة"، لافتا: "هناك 3 مراحل أساسية للمشروع أسفرت عن فتح 6250 منفذ حتى هذه اللحظة والتي ساهمت في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك لأن كل منفذ يوفر 3 فرص عمل".



وأشار: "وزير التموين كان حريص على ربط مشروع جمعيتي بمبادرة حياة كريمة، التي تضم 52 مركزا في 25 محافظة"، مردفا: "وصل عدد الطلبات حتى الآن 7 آلاف طلب في المرحلة الرابعة، منهم ألف طلب واقعين في نطاق القري التابعة لمبادرة حياة كريمة، وتم قبول 193 متقدم مستوفي للشروط، وجاري استكمال إجراءات تشغيلهم".