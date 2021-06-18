استشاري يقدم روشتة نفسية للتعامل مع الأطفال أصحاب السلوك العدواني

قال أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والسلوكي، إن هناك ما يسمى بالعمر النفسي للاطفال، موضحا: الطفل في عمر العاشرة يكون عمره النفسي ضعف عمره السني، ولهذا يجب وضع ذلك في الاعتبار.

وأضاف "أحمد هارون" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن معدل سن الإدمان لدى الأطفال يبدأ من 9 سنوات، مشددا على ضرورة التجهيز النفسي للأباء والامهات قبل التعامل مع أبنائهم.

وأشار استشاري العلاج النفسي والسلوكي: إلى أنه يتمنى أن تتم معاقبة الأهل نتيجة إرتكاب أبناءهم بعض الجرائم، موضحا: العقاب هناك نقصد به تعليم الأباء طرق التعامل مع أبنائهم والسيطرة على سلوكهم العدواني منذ البداية.

وكشف عن أن المسلسلات والبرامج أحد الاسباب في انتشار السلوك العدواني لدى الاطفال، منوها إلى أن الإعلام هو وسية التعليم الأساسية في عصرنا الحالي.