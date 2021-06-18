أمريكا: لا إطار زمني لانتهاء الجولة السادسة من المحادثات النووية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إنه تم إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، لكن لا تزال هناك تحديات.

وأضافت أنه لا يوجد إطار زمني للانتهاء من الجولة السادسة من المحادثات الجارية حاليا في فيينا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين في إفادة عبر الهاتف: "استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات"، مضيفًا: "ليس لدي إطار زمني للجولة السادسة من المحادثات".