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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش أقصد.. نجوى فؤاد تكشف سبب اعتذارها للجمهور بسبب التيك توك

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن حالتها الصحية، قائلة :حدثت لي وعكة صحية بسيطة خلال الفترة الماضية، ومازالت في مرحلة التعافي منها.
 

وروت "نجوى فؤاد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تفاصيل ظهورها على السوشيال ميديا عن طريق "التيك توك"، قائلة:" كنت مع صحبتي وبنتكلم عن السوشيال ميديا وقررت أنها تعملي فيديو على التيك توك".
 

وتابعت:" كنت بهزر في الفيديو ومكنتش أقصد وكل كان تلقائي..وتفاجئت بردود الأفعال تاني يوم على الفيديو"، منوه إلى أنها قررت التراجع وإزالة الفيديو على الفور.
 

وشددت على انها  لن تستخدم التيك توك مرة أخرى، موضحة :"التيك توك لـ جيل معين مش لـ جيلنا..وأن شاء الله نلتقي في عمل درامي قادم مناسب".

وفي نفس السياق أثارت الفنانة  نجوى فؤاد الجدل بعد دخولها عالم التيك توك ، حيث قامت بعمل فيديو استخدمت فيه مقطع من فيلم الألماني ، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان ، مما خلق حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لدخولها هذا المجال .

وكشف  الفنانة نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها لن تقوم بتكرار التجربة مرة أخرى على الاطلاق ، وأنها تعتذر للجمهور عن هذا الفيديو، وأنها سوف تقوم بالتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا ولكن دون استخدام فيديوهات على التيك توك .

وأضافت نجوى فؤاد : أنها سوف تحرص على التواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا لأن هناك أشخاصا رددوا شائعات تخص عدم قدرتها على الحركة خلال الفترة الماضية ، بل إن الامر وصل الى شائعات الوفاة ، وهذا الأمر غير حقيقى إذ انها تعانى من مشكلة بسيطة فى  الفقرات القطنية وتخضع لعلاج ينتهى بعد أسبوعين فقط .

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد التيك توك السوشيال ميديا محمد رمضان اخبار التوك شو

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