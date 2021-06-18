بـ إطلالة جديدة.. ندى موسى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ندى موسى متابعيها بـ صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - منورة - وى القمر

بدأت الفنانة "ندى موسي" مشوارها الفني من خلال مسلسل "يوميات ونيس7"، ثم شاركت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون.

ومن أهم أعمالها في السينما:"الطيارة"،"يابانى اصلى"،"كلب بلدى"،"ولاد رزق".

أما عن الدراما التلفزيونية:"ابن أصول"،" شقة فيصل"،"لآخر نفس"،" بالحجم العائلي"،"الحساب يجمع"،"اللهم إني صايم"،"حكايات بنات "،"عيون القلب"،"طريقي"،" الكابوس"،"ذهاب وعودة"،" أنا عشقت"،" دهشة"،"هبة رجل الغراب "،"الداعية"،" أخت تريز".

وكانت اخر اعمال ندى موسى مسلسل “بين السما والارض” بطولة الفنان هانى سلامة والذى عرض فى الموسى الرمضانى الماضى.