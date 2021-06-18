بحقنة واحدة أسبوعيا .. تفاصيل علاج السكر الجديد

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا اسم العقار الجديد المعالج لمرض السكر والذي تنتجه شركة "ايفا فارما"، إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، الوكيلة عن شركة "ليلي" الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات السكر .

وهو عقار «تروليسيتي» الأمريكي والذي اصبح حديث الجميع بعد ان اعلن عنه أطباء امراض السكر ان هذا العقار طفرة دوائية جديدة في مجال علاج السكر من النوع الثاني.

وقد يستخدم العقار من خلال جرعة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم كما ان الحقنة تجنب مريض السكر الأضرار الناتجة عن المرض علي المدي الطويل

وقد اعلن هشام الحفناوي الأمين العام، والأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، ان العلاج الجديد آمن للغاية وسهل الاستخدام ، كما ان النتائج علي عقار "تروليسيتي" أكدت فاعليته بنسبة كبيرة

وأشار الي ان "تروليسيتي" يساعد على تقليل درجة الخطورة والتعرض لجلطات القلب والمخ والوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 12٪؜ من الحالات حيث ان العلاج يعمل علي تحكم السكر في الدم .