هادية حسني برلمانية ولاعبة تمثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020 ..تعرف عليها

قالت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب ولاعبة مصرية أولمبية، إن تنظيم الوقت من أهم الأسلحة التي تجعلها توازن بين ما تقوم به من مهام مختلفة، وفيما يخص التأهيل إلى أولمبياد طوكيو استغرق أكثر من 9 سنوات.

وأضافت “النائبة هادية حسني” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنها قررت الاستمرار في التدريب من أجل التأهل إلى أولمبياد، موضحة أنها حصلت على أول بطولة افريقيا ووصلت إلى العديد من النهائيات، وعليه تم تصنيفها من ضمن أفضل 35 لاعب في الريشة الطائرة.



وأوضحت عضو مجلس النواب ولاعبة مصرية أولمبية: أن مصر أصبحت رقم واحد في رياضة الريشة الطائرة في أفريقيا، منوه إلى أنها بدأت في التأهيل والإعداد للأولمبياد منذ أسبوع، وذلك نتيجة إصابتها بكورونا مؤخرا.

وكشفت عن أنها تهدف إلى تقديم وتوفير الدعم لكافة الرياضيين من خلال منصبها في مجلس النواب، مشددة على أنها ستعمل على توفير الدعم الرياضي لذوي الإعاقات أيضا.

وفي نفس السياق وصعد الثلاثي "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم" للأولمبياد في منافسات زوجي السيدات والزوجي المختلط.

وأعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن سعادته بتأهل الثلاثي للأولمبياد مؤكدًا أن هذا الأمر تطلب مجهود شاق استمر لأربعة سنوات من العمل المتواصل من أجل حصد تذكرة العبور للأولمبياد.

وأوضح أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الريشة الطائرة المصرية بصعود 3 لاعبين دفعة واحدة للأولمبياد.

ووجه "التهامي" الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ولمسؤولي اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب على دعمهم للاتحاد خلال الفترة الماضية وتوفير كافة المتطلبات من المشاركة في بطولات دولية ومعسكرات خارجية ساعدت لاعبي منتخبنا في الوصول لأهم وأكبر محفل عالمي رياضي يقام كل 4 سنوات.

كما وجه الشكر للاعبين والذين قدموا مستوى متميز خلال الفترة الماضية ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بكامل هيئته والأطقم الفنية والإدارية بالاتحاد والذين بذلوا الكثير من الجهد لتوفير وتهيئة المناخ للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

الجدير بالذكر، أن النائبة هادية حسني قد تأهلت للأولمبياد مرتين من قبل وذلك عامي 2008 ببكين، و2012 بلندن.

