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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو الأزهر العالمي للفتوى: على الزوجين عدم التسرع بقرار الانفصال.. فيديو

الانفصال
الانفصال

قال الشيخ أحمد عادل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه في الإسلام لا يوجد مشكلة إذا حدث بين الزوجين مشكلات لم يستطعا معها العيش وقررا الانفصال، فلا حرج عليهما.

 

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ينصح المتزوجين إذا واجها مشكلة لا يتسرعان في قرار الانفصال وإنما يلجأن للمختصين أو للمركز الفتوى بحثا عن الحل في المقام الأول.

 

وأردف، أن ثقافة الإنسان واحتياجاته تحكمه، والعلاقة بين الذكر والأنثى ليست السبب لخلاف بين الزوجين، من الممكن وجود أسباب أخرى لا علاقة لها بالسن.

 

وأوضح أن الزواج في الإسلام مش علاقة بين ذكر وأنثى، وإنما مشروع استثماري من الدرجة الأولى، لأن الزواج هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، والإسلام اهتم بالزواج بشكل كبير جدا.

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