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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صفية العمري بالإسماعيلية : الفنان يعزل ولا يعتزل

الفنانة صفية العمري
الفنانة صفية العمري اثنأن ندوة المهرجان

قالت الفنانة صفية العمري، علي هامش حضورها ندوة فيلم " كان لك معايا"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، إن الفنان لا يعلن اعتزاله بإرادته وغالبا عندما يغيب الممثل عن الأضواء والتمثيل يشعر بالقهر.

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وسط حضور كبير.. تكريم الناقد السينمائي كمال رمزى فى أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي ويؤكد: سعيد بالتكريم وحزين لغياب من أحبهم لسفرهم للعالم الآخر

أضافت" العمري":  أشعر بالقهر عندما يعرض عليا دور مبتذل، لافتة إلي ان الفنان بيكون مقهور لو أعلن اعتزاله لأن الفنان معطاء بطبعه لا يعتزل ولكنه بيكون " معزول"، كما وصفته.

وكشفت صفية العمري عن تفاصيل مشاركتها بفيلم " كان لك معايا" بمهرجان الإسماعيلية الدولي،  خلال الندوة الخاصة بتكريم " العمري"، التي ادارها الناقد الفني طارق الشناوي.

يشار الي قيام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ 22، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، بعرض  فيلم كان لك معايا، للنجمة صفية العمري، مساء اليوم الخميس، بقصر الثقافة بمدينة الاسماعيلية.

من جهتها كشفت "العمري": أن فيلم " كان لك معايا"، من إخراج روجينا بسالي، مونتاج مها رشدي، إنتاج المركز القومي للسينما.


أضافت العمري: إن فيلم " كان لك معايا"، من الأفلام الروائية، والتي تدور أحداثه عن نشأة قصة حب بين شريف وليلي، ولكن تمنعهم الظروف الاجتماعية من الزواج، ليفترس الإثنان، ثم يعودا مرة أخري بعد سن المعاش ويتفقا علي الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

 

مهرجان الإسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية

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