خبير أسري يضع روشتة للتعامل مع فارق العمر بين الشريكين.. فيديو

أكد أشرف علي محمود المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، على أن التسامح بين الزوجين وعدم افتعال المشكلات بينهما يعد أحد أسباب نجاح الحياة الزوجية بين الشريكين، مشيرا إلى أن الاحتواء والتفاهم يجب أن يكون من الطرفين وليس من أحدهما دون الآخر.

وأضاف المحامي بالنقض عادل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن فارق العمر الكبير بين الزوجين يعود إلى مسألة أو قدرة أحد الزوجين على احتواء شريكه، وتحديدا إذا كان الزوج أكبر من زوجته بفارق كبير، لأنه بعد فترة من السنوات تظهر الاختلاف الفكري.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، إن العند الذي يظهر بين الزوجين بعد فترة من الزواج قد يقودهم لساحات المحاكم، ولكن إذا تنازل أحد الطرفين للآخر فإن الأمور تمر بسلام.

