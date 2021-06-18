ضبط 6767 مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6767) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2340) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (205) مخالفة السير بدون تراخيص و (11) مخالفة الدراجات النارية و(26) مخالفة موقف عشوائي و(24) مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .