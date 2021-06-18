رئيس أقسام الأطفال تكشف احتمالية إصابة الأطفال بالفطر الأسود

كشفت منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، عن إمكانية إصابة الأطفال بالفطر الأسود، قائلة:" يمكن إصابة الأطفال بالفطر الأسود..متابعة :"أنا تعاملت مع حالتين مصابين بالفطر الأسود ولكن في بداية جائحة كورونا".



وأضافت "منى الجنزوري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأطفال كانوا يعانون من مرض السكر الغير مستقر، موضحة أن أحد الأطفال المصابين توفى والآخر فقد أحدى العينين.



وأوضحت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس: أن الفطر الاسود منتشر منذ فترة كبيرة، مشددة على أنه ينتشر في الأماكن الرطبة بكثره.



وشددت على أن استنشاق الفطر أو ملامسته قد يتسبب في الإصابة ، مؤكدة على أن الفطر لا يصيب الأشخاص الطبيعية.



وأكدت على أهمية الابتعاد عن الأماكن الرطبة والمتعفنة، وذلك لتجنب إصابة الأطفال بالفطر الأسود، مشيرة إلى أن الفطر الأسود يمكن أن يصيب الجروح ولهذا يجب تعقيمها باستمرار.



