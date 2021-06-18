الجيش الإسرائيلي: إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة صوب إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صافرات الإنذار دوت في بلدات غلاف غزة جراء إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة صوب إسرائيل.

ومساء الخميس، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعًا عسكريًا تابعًا لحركة حماس شمال قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من القطاع على مناطق في غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة قريبة إثر إطلاق نار من رشاش ثقيل.

واستهدف القصف الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء هذا القصف.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية 4 صواريخ على الموقع العسكري، فيما لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وقوع أي إصابات جراء هذا القصف.