شاهد.. أول مدينة صديقة للنساء بعزبة البرج

محافظة دمياط

المدينة الصادقة للنساء" الأولى من نوعها بمحافظة دمياط ، تم اختيار مدينة عزبة البرج لتنفيذ مشروع إنشاء أول مدينة صديقة للنساء .

جاء اختيار عزبة البرج لتحقيق المشروع على أرضها لاسباب عديدة منها الطبيعة الجغرافية للمدينة وكذلك اغلب رجال المدينة يسافرون خارج البلاد بشكل دائم تاركين السيدات يعملون على تربية أبنائهم وتحمل المسؤولية جنبا الى جنب مع أزواجهن.

المشروع تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهني وتنمية المهارات ومعرض لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة.

استراتيجية المشروع تتبلور فى تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة جميع الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها، وتنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة، فضلًا عن توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين.

ومن جانبها تؤكد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط "لصدى البلد" أن الهدف العام للمشروع، والذى يتمثل فى تمكين النساء والفتيات اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا فى الأماكن العامة الخالية من التحرش والعنف ضد النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين وكذا عرض النتائج الرئيسية، وهى تحديد التداخلات المتعلقة بالنوع الاجتماعى على المستوى المحلى والاستثمار والجدوى الاقتصادية وتغيير الثقافة والسلوكيات، فضلًا عن دعم قدرات الجمعيات الأهلية لإدماج برامج تطوير قدرات المرأة.

وأشارت إلى أن المشروع يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة و منحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وتستهدف المدينة تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة

وأضافت إلى أن المدينة تهدف توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين الاقتصادي.

أقرأايضا:

11111

111111111111111

111111111